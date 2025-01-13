Мировые сборы фильма «Муфаса: Король Лев» превысили $500 миллионов

В США фильм собрал 188,7 миллиона долларов, остальные 350,9 миллиона долларов приходятся на сборы в других странах. В России же приквел «Короля Льва» выходил в формате «предсеансового обслуживания».

Сюжет киноленты рассказывает зрителям о детстве Муфасы и его брата Шрама. Роли озвучили Аарон Пьер, Мадс Миккельсен, Келвин Харрисон младший, Билли Айкнер, Сет Роген и другие. Бюджет картины составил более 200 миллионов долларов.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова назвала «настоящим новогодним подарком» праздничные сборы в кинотеатрах российских сказочных фильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

