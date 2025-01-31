Новый фильм о Бриджит Джонс выйдет в России одновременно с мировой премьерой

В этой части франшизы речь пойдет о периоде жизни главной героини спустя несколько лет после смерти мужа.

«Зрителей ждет «глубокий и трогательный фильм, невероятно смешной, но местами очень грустный», - говорится в анонсе.

В главных ролях - Рене Зеллвегер и Хью Грант.

Ранее Netflix назвал дату премьеры финального сезона «Игры в кальмара», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

