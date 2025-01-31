Новый фильм о Бриджит Джонс выйдет в России одновременно с мировой премьерой
Мировая премьера фильма Майкла Морриса «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» состоится в День всех влюбленных, 14 февраля. В России его можно будет посмотреть в тот же день на «Кинопоиске», сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.
В этой части франшизы речь пойдет о периоде жизни главной героини спустя несколько лет после смерти мужа.
«Зрителей ждет «глубокий и трогательный фильм, невероятно смешной, но местами очень грустный», - говорится в анонсе.
В главных ролях - Рене Зеллвегер и Хью Грант.
Ранее Netflix назвал дату премьеры финального сезона «Игры в кальмара», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-адвокат Ефремова назвал очень высокими шансы актера выйти по УДО
- Получающий 140 тысяч рублей пенсии олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим
- Новый фильм о Бриджит Джонс выйдет в России одновременно с мировой премьерой
- СМИ: На Бали задержали гражданина РФ, подозреваемого в ограблении
- СМИ: Обломки беспилотника обнаружили в Новой Москве
- «Лыжню России» в Подмосковье перенесли из-за аномально теплой погоды
- ВСУ потеряли в Курской области более 56 410 военнослужащих
- Россия попытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам
- Против главы Федерации фигурного катания Москвы завели уголовное дело
- Трех израильских заложников обменяют на 90 палестинских заключенных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru