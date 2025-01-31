Новый фильм о Бриджит Джонс выйдет в России одновременно с мировой премьерой

Мировая премьера фильма Майкла Морриса «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» состоится в День всех влюбленных, 14 февраля. В России его можно будет посмотреть в тот же день на «Кинопоиске», сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

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В этой части франшизы речь пойдет о периоде жизни главной героини спустя несколько лет после смерти мужа.

«Зрителей ждет «глубокий и трогательный фильм, невероятно смешной, но местами очень грустный», - говорится в анонсе.

В главных ролях - Рене Зеллвегер и Хью Грант.

Ранее Netflix назвал дату премьеры финального сезона «Игры в кальмара», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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