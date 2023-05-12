Мировая премьера фильма «Ампир V» с Оксимироном состоится летом
Премьера фильма «Ампир V» пройдет летом на фестивале The Fantasia International Film Festival в Канаде. Об этом сообщает ScreenDaily.
Сам фестиваль состоится с 20 июля по 9 августа в Монреале. Режиссер экранизации романа Виктора Пелевина - Виктор Гинзбург. Картина должна была выйти еще в 2021 году, однако премьеру было решено перенести из-за пандемии. Позже Минкульт отказался выдавать проекту прокатное удостоверение.
Главная роль в фильме досталась рэперу Оксимирону (признан иноагентом). Также в картине снялись Марина Зудина, Павел Табаков, Таисия Радченко и другие.
Сюжет картины строится вокруг юноши по имени Роман Шторкин, который становится вампиром, но никак не может разорвать связь с людьми.
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