Миронов анонсировал участие в проекте Серебренникова в роли Чайковского
Народный артист России, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов намерен сниматься в пилотном проекте режиссера Кирилла Серебренникова о русском композиторе Петре Чайковском, сообщает ТАСС.
Актер рассказал, что будет сниматься в проекте платформы Okko, которая пригласила Серебренникова снять короткометражный фильм. По словам Миронова, режиссер мечтал об этих съемках. Актер же будет занят в сцене композитора Петра Чайковского с его женой.
«Буквально через неделю пройдут двухдневные съемки у Кирилла Серебренникова, где я буду играть Петра Ильича Чайковского», — цитирует Миронова Газета.ru.
По словам актера, не исключено, что пилотный проект перерастет в полнометражный и телевизионный фильмы.
Напомним, в Мещанском суде Москвы подтвердили поступление жалоб со стороны защиты осужденных Алексея Малобродского и Юрия Итина на вердикт, вынесенный 26 июня. Тогда бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии», ее бывший гендиректор, а также худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников были признаны виновными в мошенничестве и приговорены к условным срокам лишения свободы и штрафам от 200 тысяч до 800 тысяч рублей. Кроме того, суд взыскал с них почти 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба. Еще одна подсудимая – бывший руководитель Департамента господдержки искусства министерства культуры Софья Апфельбаум – была освобождена от наказания по статье о халатности за истечением сроков давности. Прокуратура просила для всех фигурантов наказание в виде реальных сроков лишения свободы. Сообщений о намерении стороны обвинения обжаловать приговор пока не поступало.
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