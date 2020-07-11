Миронов анонсировал участие в проекте Серебренникова в роли Чайковского

«Буквально через неделю пройдут двухдневные съемки у Кирилла Серебренникова, где я буду играть Петра Ильича Чайковского», — цитирует Миронова Газета.ru.

По словам актера, не исключено, что пилотный проект перерастет в полнометражный и телевизионный фильмы.

Напомним, в Мещанском суде Москвы подтвердили поступление жалоб со стороны защиты осужденных Алексея Малобродского и Юрия Итина на вердикт, вынесенный 26 июня. Тогда бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии», ее бывший гендиректор, а также худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников были признаны виновными в мошенничестве и приговорены к условным срокам лишения свободы и штрафам от 200 тысяч до 800 тысяч рублей. Кроме того, суд взыскал с них почти 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба. Еще одна подсудимая – бывший руководитель Департамента господдержки искусства министерства культуры Софья Апфельбаум – была освобождена от наказания по статье о халатности за истечением сроков давности. Прокуратура просила для всех фигурантов наказание в виде реальных сроков лишения свободы. Сообщений о намерении стороны обвинения обжаловать приговор пока не поступало.

