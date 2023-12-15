Минюст России признал иноагентом актера Анатолия Белого (Вайсмана)

Российский Минюст признал иноагентом актера Анатолия Белого (Вайсмана).

Минюст признал экс-премьера России Касьянова иноагентом

Помимо Белого, в список иноагентов внесли бывшего муниципального депутата Хельгу Пирогову, главного редактора «Кавказского узла» (Минюст ранее также внес его в реестр иноагентов) Григория Шведова.

Также иноагентами признали представителя «Гражданского совета», структуры, вербующей россиян в украинские войска (организация признана нежелательной и запрещена в России), Дениса Соколова и бывшего журналиста и шеф-редактора «Чита.Ру» Андрея Затирко.

На прошлой неделе Минюст на основании решения Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций американскую Center for European Policy Analysis («Центр анализа европейской политики»), напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерыМинюст РФИноагенты

Горячие новости

Все новости

партнеры