Минюст России признал иноагентом актера Анатолия Белого (Вайсмана)

Помимо Белого, в список иноагентов внесли бывшего муниципального депутата Хельгу Пирогову, главного редактора «Кавказского узла» (Минюст ранее также внес его в реестр иноагентов) Григория Шведова.

Также иноагентами признали представителя «Гражданского совета», структуры, вербующей россиян в украинские войска (организация признана нежелательной и запрещена в России), Дениса Соколова и бывшего журналиста и шеф-редактора «Чита.Ру» Андрея Затирко.

На прошлой неделе Минюст на основании решения Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций американскую Center for European Policy Analysis («Центр анализа европейской политики»), напоминает «Радиоточка НСН».

