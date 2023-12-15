Минюст России признал иноагентом актера Анатолия Белого (Вайсмана)
Российский Минюст признал иноагентом актера Анатолия Белого (Вайсмана).
Помимо Белого, в список иноагентов внесли бывшего муниципального депутата Хельгу Пирогову, главного редактора «Кавказского узла» (Минюст ранее также внес его в реестр иноагентов) Григория Шведова.
Также иноагентами признали представителя «Гражданского совета», структуры, вербующей россиян в украинские войска (организация признана нежелательной и запрещена в России), Дениса Соколова и бывшего журналиста и шеф-редактора «Чита.Ру» Андрея Затирко.
На прошлой неделе Минюст на основании решения Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций американскую Center for European Policy Analysis («Центр анализа европейской политики»), напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru