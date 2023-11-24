Минюст признал экс-премьера России Касьянова иноагентом
Реестр иноагентов пополнил бывший премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил Минюст РФ.
По мнению ведомства, Касьянов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.
Кроме того, Минюст сообщил, что экс-премьер выступал против СВО на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Помимо этого, Касьянов является членом «Антивоенного Комитета России» – объединения, деятельность которого, по мнению Минюста, направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики России.
В реестр иноагентов попали также журналист проекта "Можем объяснить" Илья Давлятчин, журналист Идрис Юсупов, Историк Илья Венявкин и ООО "Люди".
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru