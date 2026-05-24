«Минотавр» Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля
Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил Гран-при 79-го международного Каннского кинофестиваля. Об этом свидетельствуют результаты церемонии награждения, прошедшей накануне вечером в Каннах.
Это второй по значимости приз Каннского кинофестиваля. После премьеры «Минотавра» в Каннах 19 мая зрители аплодировали десять минут.
Первое место заняла социальная драма румынского режиссера Кристиана Мунджиу «Фьорд». Картина была удостоена главной награды Каннского кинофестиваля –– «Золотой пальмовой ветви».
Звягинцев еще не уезжал из Канн без наград. Так, Константина Лавроненко наградили за лучшую мужскую роль в картине режиссера «Изгнание». Кроме того, фильм «Елена» Звягинцева получил специальный приз жюри в конкурсе «Особый взгляд». «Левиафан» был удостоен приза за сценарий, а картина «Нелюбовь» получила приз жюри в Каннах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В этом году награду за лучшую режиссуру разделили испанцы Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво за мелодраму «Черный шар» с Пенелопой Крус в главной роли и польский мастер Павел Павликовский за фильм «Отечество».
При этом победу в номинации «Лучшая мужская роль» в Каннах одержали актеры фильма «Трус» француз Валентен Кампань и бельгиец Эмманюэль Маччиа. Виржини Эфира и Тао Окамото разделили приз за лучшие женские роли за работу в драме «Внезапно».
Ранее народный артист России, режиссер Александр Сокуров в интервью НСН заявил, что «Минотавр» Андрея Звягинцева в Каннах должен быть оценен по достоинству, но судьба картины в России остается загадкой.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Во Владимирской области дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект
- «Минотавр» Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля
- МО: За ночь силы ПВО сбили более 30 дронов ВСУ
- В Пакистане при подрыве поезда погибли 16 человек
- Умер мэр Нальчика Ахохов
- Очередное покушение на Трампа? У Белого дома произошла стрельба
- СМИ: Токио обеспокоен военной деятельностью России на Дальнем Востоке
- Ударили «Орешником»? В Киеве прогремели взрывы после атаки ВСУ на колледж в ЛНР
- СМИ: Трамп заявил, что проект сделки с Ираном готов
- СМИ: Экс-канцлер ФРГ Шольц нашел новую работу