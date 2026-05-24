«Минотавр» Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля

Звягинцев еще не уезжал из Канн без наград. Так, Константина Лавроненко наградили за лучшую мужскую роль в картине режиссера «Изгнание». Кроме того, фильм «Елена» Звягинцева получил специальный приз жюри в конкурсе «Особый взгляд». «Левиафан» был удостоен приза за сценарий, а картина «Нелюбовь» получила приз жюри в Каннах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В этом году награду за лучшую режиссуру разделили испанцы Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво за мелодраму «Черный шар» с Пенелопой Крус в главной роли и польский мастер Павел Павликовский за фильм «Отечество».

При этом победу в номинации «Лучшая мужская роль» в Каннах одержали актеры фильма «Трус» француз Валентен Кампань и бельгиец Эмманюэль Маччиа. Виржини Эфира и Тао Окамото разделили приз за лучшие женские роли за работу в драме «Внезапно».

Ранее народный артист России, режиссер Александр Сокуров в интервью НСН заявил, что «Минотавр» Андрея Звягинцева в Каннах должен быть оценен по достоинству, но судьба картины в России остается загадкой.