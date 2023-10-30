Минкультуры заявило о большом потенциале этнического кино

«Да, конечно. В основном мы тут рассчитываем на тех людей, которые знают, о чем пишут и снимают», - так Любимова ответила на вопрос о том, планирует ли министерство поддерживать этнические картины.

По ее словам, если обратить внимание на сериалы и на полный метр, то можно увидеть, что «центр смещается от Москвы и Санкт-Петербурга». Любимова подчеркнула, что появляются новые города и новые регионы.

Ранее режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев в интервью НСН заявил, что якутский кинематограф смог добиться рекордных сборов в этом году из-за того, что стали сниматься картины высокого уровня, а также подорожали билеты, передает «Радиоточка НСН».

