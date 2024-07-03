Минкультуры РФ поддержало введение дресс-кода для артистов

Парламентарий выступила с инициативой после выступления Ольги Бузовой в откровенном наряде на концерте в Уфе в честь Дня защиты детей.

Она опубликовала ответ на свой запрос главы Минкульта Ольги Любимовой, в котором говорится, что в ведомстве «с пониманием относятся к обеспокоенности в отношении творческой деятельности отдельных медийных личностей».

«Солидарны с вашей позицией о том, что выбранная для публичных выступлений одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия», - указала министр.

Также Любимова сообщила Филатовой, что региональным властям рекомендовали обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов, выступающих на «государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений».

Ранее российская певица Люся Чеботина заявила, что в случае введения дресс-кода для артистов она уйдёт со сцены, сообщает Ura.ru. По её словам, зачастую откровенные наряды выбирают из-за того, что артистам жарко выступать со сцены.

