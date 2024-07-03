Минкультуры РФ поддержало введение дресс-кода для артистов
Министерство культуры РФ поддержало предложение ввести дресс-код для выступающих на концертах артистов. Об этом в своём Telegram-канале заявила депутат Госдумы Ирина Филатова.
Парламентарий выступила с инициативой после выступления Ольги Бузовой в откровенном наряде на концерте в Уфе в честь Дня защиты детей.
Она опубликовала ответ на свой запрос главы Минкульта Ольги Любимовой, в котором говорится, что в ведомстве «с пониманием относятся к обеспокоенности в отношении творческой деятельности отдельных медийных личностей».
«Солидарны с вашей позицией о том, что выбранная для публичных выступлений одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия», - указала министр.
Также Любимова сообщила Филатовой, что региональным властям рекомендовали обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов, выступающих на «государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений».
Ранее российская певица Люся Чеботина заявила, что в случае введения дресс-кода для артистов она уйдёт со сцены, сообщает Ura.ru. По её словам, зачастую откровенные наряды выбирают из-за того, что артистам жарко выступать со сцены.
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