Минкультуры разрешило посещать театры по билетам вопреки ограничениям Собянина

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения с целью препятствования распространению COVID-19. В частности, в московских кинозалах, театрах и на концертах число посетителей не может превышать 25% от максимальной заполняемости.

Таким образом, приказ Минкульта частично противоречит введенным мэром требованиям, пишет РБК. В частности, руководители нескольких театров Москвы заявили, что не представляют, как в соответствии с новыми требованиями определять, кто из зрителей войдет в здание.

