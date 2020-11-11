Минкультуры разрешило посещать театры по билетам вопреки ограничениям Собянина

Посетители московских федеральных музеев, театров, выставочных и концертных залов смогут воспользоваться билетами, если купили их заранее, сообщается в приказе Минкульта.

Также приказ обязывает предприятия культурной индустрии прекратить реализацию билетов, если объем заполняемости превышает 25% от зала.

Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения с целью препятствования распространению COVID-19. В частности, в московских кинозалах, театрах и на концертах число посетителей не может превышать 25% от максимальной заполняемости.

Таким образом, приказ Минкульта частично противоречит введенным мэром требованиям, пишет РБК. В частности, руководители нескольких театров Москвы заявили, что не представляют, как в соответствии с новыми требованиями определять, кто из зрителей войдет в здание.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:МинкультурыСобянинБольшой Театр
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