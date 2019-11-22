Минкультуры предлагает ограничить показы одного фильма в кинотеатрах
Минкультуры предлагает ввести норму для кинотеатров, согласно которой число сеансов одного фильма не сможет превышать 35% от общего числа фильмов в прокате заведения. Ведомство подготовило соответствующий законопроект, пишет Интерфакс.
Отмечается, что цель законопроекта – создать «благоприятные условия для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства».
В законопроекте уточняется, что для многозальных кинотеатров расчет 35% сеансов будет вестись за день, в однозальных – за неделю.
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