Минкультуры предлагает ограничить показы одного фильма в кинотеатрах

Отмечается, что цель законопроекта – создать «благоприятные условия для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства».

В законопроекте уточняется, что для многозальных кинотеатров расчет 35% сеансов будет вестись за день, в однозальных – за неделю.



