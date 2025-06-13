Минкультуры: Артисты Большого симфонического оркестра находятся в Иране

В ведомстве уточнили, что стране находится 51 артист. Они принимали участие в мероприятиях Дней российской культуры, прошедших в Иране с 10 по 12 июня.

«Все участники гастрольной поездки находятся в Исфахане, угроз их жизни и здоровью нет», - заключили в Минкульте.

Ранее российское посольство в Тель-Авиве рекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

