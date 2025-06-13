Минкультуры: Артисты Большого симфонического оркестра находятся в Иране
13 июня 202515:36
Музыканты Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского находятся в Иране. Об этом заявили в министерстве культуры РФ.
В ведомстве уточнили, что стране находится 51 артист. Они принимали участие в мероприятиях Дней российской культуры, прошедших в Иране с 10 по 12 июня.
«Все участники гастрольной поездки находятся в Исфахане, угроз их жизни и здоровью нет», - заключили в Минкульте.
Ранее российское посольство в Тель-Авиве рекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru