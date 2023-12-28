Минкультуры анонсировало съёмки 13 фильмов про школу и учителей
Не менее 13 кинокартин про школу и учителей снимут в ближайшее время в России. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в ходе церемонии закрытия Года педагога и наставника на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
По словам главы Минкультуры, цель данным проектов - популяризация профессии педагога. Фильмы будут сниматься в разных жанрах - художественном, документальном и анимационном.
Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», Ольга Любимова сказала слова благодарности в адрес учителей за их труд. Она пожелала им сил и здоровья, а также подчеркнула, что впереди много важных общих дел.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru