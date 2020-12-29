Минкульт сообщил о главных фильмах в новогодние праздники

Доля российского кино в прокате в 2020 году составила порядка 50%. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она пояснила, что это связано с тем, что большие голливудские релизы были перенесены на 2021-2022 годы.

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По ее словам, одни из самых ожидаемых новогодних релизов – мультфильм «Конь Юлий и Большие скачки» и фильм «Последний богатырь: Корень зла», передает РИА Новости. Первый выйдет на большие экраны 31 декабря, второй - 1 января.

Накануне сообщалось, что исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов отказался от занимаемой должности, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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