Минкульт сообщил о главных фильмах в новогодние праздники
Доля российского кино в прокате в 2020 году составила порядка 50%. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она пояснила, что это связано с тем, что большие голливудские релизы были перенесены на 2021-2022 годы.
По ее словам, одни из самых ожидаемых новогодних релизов – мультфильм «Конь Юлий и Большие скачки» и фильм «Последний богатырь: Корень зла», передает РИА Новости. Первый выйдет на большие экраны 31 декабря, второй - 1 января.
Накануне сообщалось, что исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов отказался от занимаемой должности, пишет «Газета.ру».
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