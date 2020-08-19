Минкульт пообещали обойтись без «шахматной» рассадки в театрах
Министерство культуры РФ считает оптимальным начать театральный сезон в сентябре. Как пишет Интерфакс, об этом рассказала замминистра культуры Алла Манилова. При этом, она подчеркнула, что Минкульт не будет предлагать «шахматную» рассадку зрителей
При этом, Манилова отметила, что единого дня открытия театрального сезона, как с музеями, не будет. Каждый театр определится с этим вопросом самостоятельно.
Что касается рассадки зрителей в залах, то, по её словам, Минкульт сделает Роспотребнадзору свое предложение: рассаживать зрителей не в шахматном порядке, как ранее предполагалось, а в соотношении 60 на 40 или 70 на 30.
«Мы делаем наиболее оптимальный вариант», - добавила замминистра культуры РФ.
Между тем, в начале августа сообщалось, что посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве. Сотрудникам развлекательных учреждений рекомендуется использовать бесконтактные способы продажи, оплаты и проверки билетов.
RT напоминает, с 1 августа в Москве вновь могут принимать посетителей кинотеатры, выставочные и концертные залы, а также театры в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru