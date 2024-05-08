Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму с Ургантом

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму с Иваном Ургантом «Во сне ты горько плакал». Об этом в своём Telegram-канале заявил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.

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Общественник, который известен своими обращениями на знаменитостей, указал, что решение ведомства говорит о том, что в России ленту показывать не будут.

«Режиссёр картины с участием русофоба Ивана Урганта - Николай Солодников, муж иноагента Екатерины Гордеевой. Продюсер - Александр Сокуров. Все они занимают антироссийскую позицию... Допускать показ этого фильма в кинотеатрах РФ нельзя», - написал Бородин.

Ранее кинорежиссер Александр Сокуров заявил «Радиоточке НСН», что призывы запретить фильм «Во сне ты горько плакал» и не выдавать ему прокатное удостоверение являются истерией.

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