Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму с Ургантом
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму с Иваном Ургантом «Во сне ты горько плакал». Об этом в своём Telegram-канале заявил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.
Общественник, который известен своими обращениями на знаменитостей, указал, что решение ведомства говорит о том, что в России ленту показывать не будут.
«Режиссёр картины с участием русофоба Ивана Урганта - Николай Солодников, муж иноагента Екатерины Гордеевой. Продюсер - Александр Сокуров. Все они занимают антироссийскую позицию... Допускать показ этого фильма в кинотеатрах РФ нельзя», - написал Бородин.
Ранее кинорежиссер Александр Сокуров заявил «Радиоточке НСН», что призывы запретить фильм «Во сне ты горько плакал» и не выдавать ему прокатное удостоверение являются истерией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минэкономразвития выступили за сокращение госсобственности в России
- Индийские правоохранители задержали вербовщиков в российскую армию
- Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму с Ургантом
- РЖД летом запустит дополнительные поезда к южным курортам России
- Гендиректор РУСАДА: WADA восстановит агентство в правах
- Минобороны: Российские войска уничтожили цех по производству дронов ВСУ
- Минобороны России: ВС РФ взяли под контроль Кисловку в Харьковской области
- Зеркальные инсталляции появятся в 10 российских городах ко Дню Победы
- Путин поручил контролировать рынок компьютерных игр
- Число погибших при обстреле Белгорода 6 мая выросло до восьми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru