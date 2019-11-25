Шнейдеров: Надеюсь, штрафы не отучат Шнурова материться

25 ноября 201920:00

Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным, показало исследование "Левада-центра". 27% опрошенных планирует иметь одного ребенка, 55 - двух и более детей. Исследование проводилось среди женщин репродуктивного возраста младше 45 лет и мужчин младше 55-и.

Давид Шнейдеров: «Мне не нравится, что так много россиян не хотят детей вообще или хотят родить всего одного ребенка. Ребята! Вымрем! А, с другой стороны, государство! Не будете помогать людям, не будете защищать матерей, не будете обеспечивать матерям достойные условия существования, вымрем», - подчеркнул Давид Шнейдеров, общаясь с НСН

2

Большинство россиянок, осужденных за убийство, защищались от домашнего насилия

В России 79% осуждённых в 2016-2018 годах за умышленное убийство женщин защищались от домашнего насилия. С 2016 по 2018 годы за убийство без отягчающих обстоятельств осудили более трёх тысяч россиянок. Виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего в 2017-2018 годах признали почти тысячу женщин.

Давид Шнейдеров: «Домашнее насилие – страшная проблема для нашей страны. Идиотская, тупая, кретинская поговорка «Бьёт – значит любит» наносит невероятный вред здоровью и угрожает жизни российских женщин. Пора это прекращать. За домашнее насилие нужно жестко наказывать!» - заявил он НСН

3

ЕГЭ предложили дополнить заданиями на креативное мышление

Президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил дополнить ЕГЭ заданиями на креативное мышление, чтобы школьники меньше занимались зубрежкой.

Давид Шнейдеров: «Хорошее дело! Но давайте для начала задания на креативное мышление дадим выполнить учителям и посмотрим, какой процент педагогов способен на это самое креативное мышление. Боюсь, что после этого в школах преподавательский состав резко сократится»,- предположил он в беседе с НСН

4

Noize MC и Шнурова оштрафовали за мат на сцене

В минувшие выходные на московском стадионе ЦСКА Арена прошёл музыкальный баттл между Noize MC и «Ленинградом». Солистов коллективов — Ивана Алексеева и Сергея Шнурова — оштрафовали за мат на сцене. Каждый из них должен заплатить по 500 рублей

Давид Шнейдеров: «Отучит ли этот «гигантский», можно сказать, неподъемный штраф Шнурова и Алексеева от мата? Надеюсь, что нет! Великий и могучий русский язык жил, жив и жить будет. Несмотря на все дурацкие законы и запреты», - отметил Давид Шнейдеров в эфире НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
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