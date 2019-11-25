Шнейдеров: Надеюсь, штрафы не отучат Шнурова материться

Давид Шнейдеров: «Мне не нравится, что так много россиян не хотят детей вообще или хотят родить всего одного ребенка. Ребята! Вымрем! А, с другой стороны, государство! Не будете помогать людям, не будете защищать матерей, не будете обеспечивать матерям достойные условия существования, вымрем», - подчеркнул Давид Шнейдеров, общаясь с НСН.

