Шнейдеров: Надеюсь, штрафы не отучат Шнурова материться
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным, показало исследование "Левада-центра". 27% опрошенных планирует иметь одного ребенка, 55 - двух и более детей. Исследование проводилось среди женщин репродуктивного возраста младше 45 лет и мужчин младше 55-и.
Давид Шнейдеров: «Мне не нравится, что так много россиян не хотят детей вообще или хотят родить всего одного ребенка. Ребята! Вымрем! А, с другой стороны, государство! Не будете помогать людям, не будете защищать матерей, не будете обеспечивать матерям достойные условия существования, вымрем», - подчеркнул Давид Шнейдеров, общаясь с НСН.
Большинство россиянок, осужденных за убийство, защищались от домашнего насилия
В России 79% осуждённых в 2016-2018 годах за умышленное убийство женщин защищались от домашнего насилия. С 2016 по 2018 годы за убийство без отягчающих обстоятельств осудили более трёх тысяч россиянок. Виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего в 2017-2018 годах признали почти тысячу женщин.
Давид Шнейдеров: «Домашнее насилие – страшная проблема для нашей страны. Идиотская, тупая, кретинская поговорка «Бьёт – значит любит» наносит невероятный вред здоровью и угрожает жизни российских женщин. Пора это прекращать. За домашнее насилие нужно жестко наказывать!» - заявил он НСН.
ЕГЭ предложили дополнить заданиями на креативное мышление
Президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил дополнить ЕГЭ заданиями на креативное мышление, чтобы школьники меньше занимались зубрежкой.
Давид Шнейдеров: «Хорошее дело! Но давайте для начала задания на креативное мышление дадим выполнить учителям и посмотрим, какой процент педагогов способен на это самое креативное мышление. Боюсь, что после этого в школах преподавательский состав резко сократится»,- предположил он в беседе с НСН.
Noize MC и Шнурова оштрафовали за мат на сцене
В минувшие выходные на московском стадионе ЦСКА Арена прошёл музыкальный баттл между Noize MC и «Ленинградом». Солистов коллективов — Ивана Алексеева и Сергея Шнурова — оштрафовали за мат на сцене. Каждый из них должен заплатить по 500 рублей
Давид Шнейдеров: «Отучит ли этот «гигантский», можно сказать, неподъемный штраф Шнурова и Алексеева от мата? Надеюсь, что нет! Великий и могучий русский язык жил, жив и жить будет. Несмотря на все дурацкие законы и запреты», - отметил Давид Шнейдеров в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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