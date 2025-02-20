Директор Театра Вахтангова раскритиковал продажу билетов по паспорту
Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок раскритиковал продажу билетов на спектакли по паспорту. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, для начала следовало бы провести эксперимент на трех-четырех учреждениях.
«Я постоянно слышу от коллег из московских театров, что у них упал трафик продаж билетов», - рассказал Крок.
Он подчеркнул, что люди не хотят мириться с непонятными нововведениями. Директор Театра имени Е. Вахтангова также призвал перед принятием подобных решений созывать театральное сообщество и обсудить с ним все возможные риски.
Ранее стоимость билетов на фестивали в РФ выросла из-за мер безопасности и гонораров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Дохе
- Директор Театра Вахтангова раскритиковал продажу билетов по паспорту
- Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дохе
- UniCredit прогнозирует быстрый уход из РФ после окончания конфликта на Украине
- Данил Глебов из «Ростова» перешел в московское «Динамо»
- СМИ: Зеленский и Келлог отменили совместную пресс-конференцию
- Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
- МВД объявило политолога Преображенского в розыск
- Netflix снимет по «Хроникам Нарнии» не менее восьми фильмов
- Клещи проснулись в ряде регионов РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru