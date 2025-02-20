Директор Театра Вахтангова раскритиковал продажу билетов по паспорту

По его словам, для начала следовало бы провести эксперимент на трех-четырех учреждениях.

«Я постоянно слышу от коллег из московских театров, что у них упал трафик продаж билетов», - рассказал Крок.

Он подчеркнул, что люди не хотят мириться с непонятными нововведениями. Директор Театра имени Е. Вахтангова также призвал перед принятием подобных решений созывать театральное сообщество и обсудить с ним все возможные риски.

Ранее стоимость билетов на фестивали в РФ выросла из-за мер безопасности и гонораров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

