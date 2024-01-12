Милош Бикович снимется в третьем сезоне «Белого лотоса»
Сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович примет участие в съемках третьего сезона сериала HBO «Белый лотос».
Какую роль исполнит Бикович пока не разглашается. Также в съемках примут участие Кристиан Фридель, Лек Патравади, Шалина Пейрис и другие актеры.
Съемки пройдут на островах Пхукет и Самуи в Бангкоке. Подробности о сюжете не разглашаются. Режиссером выступит Майк Уайт.
Фильм «Холоп 2» с Милошем Биковичем, стартовавший в прокате 1 января, собрал более 2,6 миллиарда рублей. Лента возглавила российский топ-5 по итогам праздничных выходных, передает «Радиоточка НСН».
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