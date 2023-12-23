Милош Бикович рассказал, что боялся играть в «Холопе-2»

Сербский и российский актер Милош Бикович признался, что боялся соглашаться на работу в комедии «Холоп-2» из-за страха не превзойти первую часть фильма. Об этом артист рассказал на премьере картины, сообщает NEWS.ru.

В Москве состоялась премьера комедии Клима Шипенко «Холоп-2»

Вышедший в 2019 году фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко имел оглушительный успех, и во время работы над сиквелом перед командой стояла задача создать продукт «гораздо лучше». По мнению Биковича, зрителю следует дать уже знакомые по первой части ощущения, но также его необходимо удивить.

«И в тот момент, когда зритель подумает, что он может предугадать, что сейчас произойдет, мы меняем обстановку, меняем мир. В итоге кино получается еще роскошнее и еще смешнее. Да, мне было страшно сниматься в продолжении, но, прочитав сценарий, я увидел эти вещи, о которых уже сказал», — поделился артист.

По словам актера, сценаристы и режиссеры «Холопа-2» превзошли самих себя.

Ранее в Москве состоялась премьера второй части «Холопа», фильм выйдет на большие экраны 1 января 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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