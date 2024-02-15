Милохин заявил, что его считают врагом в России из-за «Ледникового периода»

Свой уход из проекта Милохин объяснил усталостью.

«Ситуация с «Ледниковым» повлияла на то, что я стал считаться врагом. Меня сразу же отменили на канале, от меня ушли все рекламы, которые были у меня в России… И постепенно, как ком, стали нарастать разные проблемы», - сказал блогер.



Ранее Милохин уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты, передает RT.

