«Просто раздули»: Приемный отец Милохина опроверг избиение сына в Тбилиси
Если бы Даню серьезно избили, он бы рассказал об этом родителям, заявил НСН приемный отец блогера-тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев.
Приемный отец блогера-тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев в беседе с НСН опроверг информацию об избиении сына в Грузии.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что Милохина избили в Тбилиси после того, как блогер заглянул в открытое окно на первом этаже. По информации издания, это не понравилось хозяину жилища. Тогда он избил тиктокера, сопровождая приступ агрессии антироссийскими лозунгами.
«Я не в курсе этой информации. Я думаю, просто раздули. Мы общались после того, как Даня улетел в Дубай. Не думаю, что что-то серьезное там было, он бы рассказал, мы бы такое обсудили», - сказал собеседник НСН.
В сентябре Милохин вернулся в Россию. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию. После этого блогер поспешил уехать обратно в Дубай, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сразу три самолета ВВС Британии появились у границы РФ над Чёрным морем
- Дочь Юдашкина продала унаследованную от отца квартиру в Нью-Йорке
- Россиянин Карацев вышел в 1/4 теннисного турнира в Токио
- Собянин: Производство одежды в Москве возросло втрое с начала года
- «Давний семейный конфликт»: Пасынок Стаса Намина назвал мотив двойного убийства
- Мурашко заявил, что ожирением страдают 11% жителей России
- Армия Израиля нанесла авиаудар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс
- Разработчик заявил, что стать хакером может даже третьеклассник
- В Ашдоде на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
- Спрос на дрова резко увеличился на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru