«Просто раздули»: Приемный отец Милохина опроверг избиение сына в Тбилиси

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Милохина избили в Тбилиси после того, как блогер заглянул в открытое окно на первом этаже. По информации издания, это не понравилось хозяину жилища. Тогда он избил тиктокера, сопровождая приступ агрессии антироссийскими лозунгами.



«Я не в курсе этой информации. Я думаю, просто раздули. Мы общались после того, как Даня улетел в Дубай. Не думаю, что что-то серьезное там было, он бы рассказал, мы бы такое обсудили», - сказал собеседник НСН.

В сентябре Милохин вернулся в Россию. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию. После этого блогер поспешил уехать обратно в Дубай, напоминает «Радиоточка НСН».

