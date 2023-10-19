«Просто раздули»: Приемный отец Милохина опроверг избиение сына в Тбилиси

Если бы Даню серьезно избили, он бы рассказал об этом родителям, заявил НСН приемный отец блогера-тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев.

Приемный отец блогера-тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев в беседе с НСН опроверг информацию об избиении сына в Грузии.

Приемный отец Милохина опроверг, что 2 октября блогеру принесли повестку

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Милохина избили в Тбилиси после того, как блогер заглянул в открытое окно на первом этаже. По информации издания, это не понравилось хозяину жилища. Тогда он избил тиктокера, сопровождая приступ агрессии антироссийскими лозунгами.

«Я не в курсе этой информации. Я думаю, просто раздули. Мы общались после того, как Даня улетел в Дубай. Не думаю, что что-то серьезное там было, он бы рассказал, мы бы такое обсудили», - сказал собеседник НСН.

В сентябре Милохин вернулся в Россию. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию. После этого блогер поспешил уехать обратно в Дубай, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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