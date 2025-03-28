«Микки 17» стал в России самым «пиратским» фильмом марта

Уточняется, что у картины наибольшее количество нелегальных копий в интернете, при этом нет качественных вариантов, что не помешало фантастической драме занять первое место.

На втором месте расположился блокбастер «Электрический штат» от Netflix. Замыкает тройку «Капитан Америка: Новый мир», новинка пока также не выходила на стримингах в высоком качестве. Также в десятку вошли драма «Бруталист» с Эдриеном Броуди, которая появилась на платформах 18 февраля, мексиканский боевик «Контратака», фильм «Ущелье», который в России был доступен легально.

Ранее директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц сообщи «Радиоточке НСН», что в условиях отсутствия голливудских новинок возник устойчивый тренд на просмотр российских фильмов и сериалов, но отказываться от возобновления договоров с «Голливудом» никто не будет.

