«Микки 17» стал в России самым «пиратским» фильмом марта
Фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном стал лидером рейтинга самых популярных фильмов у российских пиратов в марте 2025 года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию F6.
Уточняется, что у картины наибольшее количество нелегальных копий в интернете, при этом нет качественных вариантов, что не помешало фантастической драме занять первое место.
На втором месте расположился блокбастер «Электрический штат» от Netflix. Замыкает тройку «Капитан Америка: Новый мир», новинка пока также не выходила на стримингах в высоком качестве. Также в десятку вошли драма «Бруталист» с Эдриеном Броуди, которая появилась на платформах 18 февраля, мексиканский боевик «Контратака», фильм «Ущелье», который в России был доступен легально.
Ранее директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц сообщи «Радиоточке НСН», что в условиях отсутствия голливудских новинок возник устойчивый тренд на просмотр российских фильмов и сериалов, но отказываться от возобновления договоров с «Голливудом» никто не будет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток
- Семь человек пострадали при ударе ВСУ по жилому кварталу в Лисичанске в ЛНР
- В России число банков с участием иностранного капитала снизилось до 87
- Пять выступающих в художественной гимнастике россиянок получили нейтральный статус
- «Микки 17» стал в России самым «пиратским» фильмом марта
- Британия запретила экспорт речного угря в Россию
- При землетрясении в Мьянме погибли 144 человека
- Бурляев: Госдума представила свой список из 220 фильмов
- На трассе в Ленобласти перевернулась скорая, пострадал фельдшер
- Бербок в ответ на пошлины США предложила сделать обновление iPhone платным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru