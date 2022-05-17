Кустурица: Михалков – один из самых значимых режиссеров современности
Никита Михалков – один из самых значимых режиссеров современности. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица.
Он похвалил своего российского коллегу за картину «Раба любви».
Кустурица также добавил, что знает о двояком отношении к Михалкову в российском обществе, но, по словам сербского режиссера, это политический вопрос, который не имеет отношения к его творчеству.
«Я считаю, что творения великого человека искусства заслуживают того, чтобы его именем была названа площадь в нашем маленьком Дрвенграде», - заявил деятель культуры.
Ранее Эмир Кустурица отказался возглавить Театр Российской армии.
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