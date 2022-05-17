Кустурица: Михалков – один из самых значимых режиссеров современности

Никита Михалков – один из самых значимых режиссеров современности. Об этом заявил сербский режиссер Эмир Кустурица.

Он похвалил своего российского коллегу за картину «Раба любви».

Кустурица также добавил, что знает о двояком отношении к Михалкову в российском обществе, но, по словам сербского режиссера, это политический вопрос, который не имеет отношения к его творчеству.

«Нельзя смотреть»: Оболонский предостерег от поражения психики детей после просмотра «Бесогона»

«Я считаю, что творения великого человека искусства заслуживают того, чтобы его именем была названа площадь в нашем маленьком Дрвенграде», - заявил деятель культуры.

Ранее Эмир Кустурица отказался возглавить Театр Российской армии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураКиноРежиссерЭмир КустурицаНикита Михалков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры