Михалков: Обладатель Гран-при премии Евразийской киноакадемии получит $1 миллион

«Презентация Евразийской киноакадемии и ее премии должна пройти в этом году», - уточнил он.

По его словам, обладатель Гран-при получит $1 миллион, все остальные номинации по $250 тысяч.

Михалков отметил, что первое вручение наград состоится в Москве, но дальше оно будет проходить по очереди в странах, которые войдут в Евразийскую киноакадемию. Он также добавил, что уже удалось договориться по участию в кинопремии КНР и Ирана.

Ранее Михалков заявил о катастрофическом упадке актерского уровня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

