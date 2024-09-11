Михалков: Обладатель Гран-при премии Евразийской киноакадемии получит $1 миллион

Первое вручение Евразийской кинопремии планируется провести осенью будущего года, рассказал народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов РФ, актер, режиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков, сообщает «Российская газета».

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«Презентация Евразийской киноакадемии и ее премии должна пройти в этом году», - уточнил он.

По его словам, обладатель Гран-при получит $1 миллион, все остальные номинации по $250 тысяч.

Михалков отметил, что первое вручение наград состоится в Москве, но дальше оно будет проходить по очереди в странах, которые войдут в Евразийскую киноакадемию. Он также добавил, что уже удалось договориться по участию в кинопремии КНР и Ирана.

Ранее Михалков заявил о катастрофическом упадке актерского уровня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр YouTube
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