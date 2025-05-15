Михалков: Новому театру патриотической драматургии нужна четкая концепция

Для того, чтобы стать полноценным будущему театру патриотической драматургии необходима четкая концепция, заявил народный артист РСФСР Никита Михалков, сообщает ТАСС.

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«Я думаю, что нужно будет потратить достаточно много времени, чтобы понять четкую концепцию этого театра», - предположил режиссер.

По его словам, можно со сцены говорить на актуальные темы, и это будет нафталиновым спектаклем, а можно сыграть «Витязя в тигровой шкуре», и это будет абсолютно современное произведение.

«Важен взгляд, важен подход, важен поиск смысла», - подчеркнул Михалков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать патриотический театр в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дарья Казакова/НСН
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