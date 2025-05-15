Михалков: Новому театру патриотической драматургии нужна четкая концепция
Для того, чтобы стать полноценным будущему театру патриотической драматургии необходима четкая концепция, заявил народный артист РСФСР Никита Михалков, сообщает ТАСС.
«Я думаю, что нужно будет потратить достаточно много времени, чтобы понять четкую концепцию этого театра», - предположил режиссер.
По его словам, можно со сцены говорить на актуальные темы, и это будет нафталиновым спектаклем, а можно сыграть «Витязя в тигровой шкуре», и это будет абсолютно современное произведение.
«Важен взгляд, важен подход, важен поиск смысла», - подчеркнул Михалков.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать патриотический театр в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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