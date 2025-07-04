Возможный обмен кинопродукцией между Россией и США может быть хорошим знаком в плане налаживания взаимоотношений между странами. Об этом НСН заявил журналист и телеведущий Владимир Познер.

Идея обмена фильмами между двумя странами была высказана во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 3 июля. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин отметил, что кинопродукция обеих стран могла бы продвигать традиционные ценности, близкие России и нынешней администрации Белого дома. Трамп ответил, что ему импонирует такая идея.

«Это может говорить о положительной тенденции, но я бы был очень осторожен в плане интерпретации таких вещей. Вообще, всякий обмен полезен. Благодаря этому люди лучше узнают друг друга. Я приветствую такой подход – не надо закрываться от других стран, народов. Это хорошо. Что касается «традиционных» ценностей, «нетрадиционных» ценностей, это очень сложная тема, зачастую совершенно неправильно истолкованная, поэтому не стоит в неё углубляться», - прокомментировал собеседник НСН.