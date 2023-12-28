Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице
28 декабря 202317:28
Народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга, сообщил RT.
В Театре имени Ленсовета, где служит 74-летний актер уточнили, что Михаил Боярский, недавно перенесший инфаркт, проходит в стационаре плановое обследование.
После ряда медицинских тестов он вернется домой.
Ранее Сергей Боярский заявил, что состояние его отца стабильное, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru