МИД Украины выступил против участия Хаматовой в кинофестивале в Венеции
27 июля 202420:51
МИД Украины осудил участие актрисы Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале.
В ведомстве артистку назвали «бывшей сторонницей» президента России Владимира Путина и отметили, что такие люди не должны находиться на красной дорожке мероприятия.
Ранее продюсер Павел Рудченко заявлял, что Хаматова была уволена из театра в Латвии, поскольку ее русское происхождение наносило репутационный ущерб учреждению культуры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru