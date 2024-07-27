МИД Украины выступил против участия Хаматовой в кинофестивале в Венеции

МИД Украины осудил участие актрисы Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале.

Хаматова объяснила увольнение из театра в Латвии гастролями в Европе и США

В ведомстве артистку назвали «бывшей сторонницей» президента России Владимира Путина и отметили, что такие люди не должны находиться на красной дорожке мероприятия.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявлял, что Хаматова была уволена из театра в Латвии, поскольку ее русское происхождение наносило репутационный ущерб учреждению культуры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВенецианский КинофестивальЧулпан Хаматова

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