МИД Украины выступил против участия Хаматовой в кинофестивале в Венеции

В ведомстве артистку назвали «бывшей сторонницей» президента России Владимира Путина и отметили, что такие люди не должны находиться на красной дорожке мероприятия.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявлял, что Хаматова была уволена из театра в Латвии, поскольку ее русское происхождение наносило репутационный ущерб учреждению культуры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

