Богомолов вошел в состав нового правления Союза писателей России

На XVII Внеочередном съезде Союза писателей России был представлен новый состав правления. В него вошли 50 человек, среди которых генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, худрук театра на Малой Бронной и театра-сцены «Мельников» Константин Богомолов, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак и другие известные личности.

Состав был сформирован по инициативе председателя Союза писателей, Владимира Мединского. В число новых членов правления также вошли писатели Павел Басинский, Юрий Поляков и Сергей Лукьяненко, режиссер и продюсер Никита Михалков, писатель и политический деятель Захар Прилепин, а также генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Мединский возглавил Союз писателей России

Секретариат Союза писателей возглавили Владимир Мединский, Никита Михалков и Вадим Дуда. Высший творческий совет Союза теперь возглавляет писатель Владимир Крупин.

Союз писателей объединяет более 8 тысяч литераторов, публицистов и драматургов, как в России, так и за рубежом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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