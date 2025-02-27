Богомолов вошел в состав нового правления Союза писателей России

На XVII Внеочередном съезде Союза писателей России был представлен новый состав правления. В него вошли 50 человек, среди которых генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, худрук театра на Малой Бронной и театра-сцены «Мельников» Константин Богомолов, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак и другие известные личности.

Состав был сформирован по инициативе председателя Союза писателей, Владимира Мединского. В число новых членов правления также вошли писатели Павел Басинский, Юрий Поляков и Сергей Лукьяненко, режиссер и продюсер Никита Михалков, писатель и политический деятель Захар Прилепин, а также генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.