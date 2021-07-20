Панк «Йорш» рассказал, кто еще должен играть с Бузовой в МХАТе
Лидер и вокалист группы «Йорш» Дмитрий Соколов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Впервые за 127 лет МОК изменил девиз Игр
Стартующие 23 июля в Токио ХХХII Олимпийские игры пройдет по другим девизом. Вместо существующего с 1894 года "Быстрее! Выше! Сильнее!" теперь нужно жить и соревноваться под другим: "Быстрее! Выше! Сильнее! Вместе!"
Дмитрий Соколов: «Нам кажется, что автором нового слогана стал знаметый маркетолог и дизайнер Артемий Лебедев. На разработку, как полагается, было потрачено около 23 млн долларов, были проведены монументальные исследования. А также сам маэстро ездил к шаолиньским мудрецам, чтобы постичь тайны мироздания», - пошутил музыкант.
Во Внуково открыли зоны для курения
Четыре курительные комнаты заработали в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Помещения оснащены вентиляцией, в них одновременно могут находиться до 8 человек.
Дмитрий Соколов: «Не хватает только в бизнес-зале аэропорта открыть ларек с пенным напитком, который бы работал «24 часа» и кафе быстрого питания "Шаурма. Вкусный. Очень"», - сыронизировал музыкант.
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай - 0,16%, 2. Республика Татарстан - 0,21%, 3. Москва, Орловская область, Республика Саха (Якутия) - 0,22%
Дмитрий Соколов: «Стоит отметить, что снижение роста заболеваемости, а также решение об отмене QR-кодов в Москве Министерство Здравоохранения напрямую связывает с опубликованным на днях видеообращением лидера культовой рок-группы «АлисаА» Константина Кинчева», - с сарказмом прокомментировал он.
МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой на новый сезон.
Спектакли с участием знаменитости пройдут 17 и 18 сентября. В сети также обнаружили договор, согласно которому Бузова получит 117 022 рублей за исполнение роли в пьесе о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». В постановке она играет артистку кабаре Беллу Шанталь
Дмитрий Соколов: «По нашему мнению, певицу должны были пригласить приянть участие в постановке повести А.П. Чехова «Три сестры». На роль остальных двух сестер стоило бы позвать Моргенштрена и Ганвеста», - с юмором предложил артист.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 770 / сут.
Умерли
150 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 218 / сут.
- Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы по водородной энергетике
- В Минпромторге опровергли риск дефицита товаров в магазинах
- Российские ПВО отразили атаку израильских F-16 в Сирии
- Лавров и Керри провели телефонный разговор
- В Подмосковье годовалого ребенка госпитализировали с ножевыми ранениями
- Instagram запустил контроль нежелательного контента
- США раскроют детали «сделки» с Германией по «Северному потоку-2»
- Рэпер Слава КПСС сообщил о пожаре в своей петербургской квартире
- СМИ: ФРГ и США могут договориться о санкциях против РФ по «Северному потоку-2»
- Экс-полицейского с 22 квартирами задержали в Воронеже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru