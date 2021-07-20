Панк «Йорш» рассказал, кто еще должен играть с Бузовой в МХАТе

Дмитрий Соколов : «По нашему мнению, певицу должны были пригласить приянть участие в постановке повести А.П. Чехова «Три сестры». На роль остальных двух сестер стоило бы позвать Моргенштрена и Ганвеста», - с юмором предложил артист.

Спектакли с участием знаменитости пройдут 17 и 18 сентября. В сети также обнаружили договор, согласно которому Бузова получит 117 022 рублей за исполнение роли в пьесе о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». В постановке она играет артистку кабаре Беллу Шанталь

Дмитрий Соколов : «Стоит отметить, что снижение роста заболеваемости, а также решение об отмене QR-кодов в Москве Министерство Здравоохранения напрямую связывает с опубликованным на днях видеообращением лидера культовой рок-группы «АлисаА» Константина Кинчева», - с сарказмом прокомментировал он.

Дмитрий Соколов : «Не хватает только в бизнес-зале аэропорта открыть ларек с пенным напитком, который бы работал «24 часа» и кафе быстрого питания "Шаурма. Вкусный. Очень"», - сыронизировал музыкант.

Четыре курительные комнаты заработали в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Помещения оснащены вентиляцией, в них одновременно могут находиться до 8 человек.

Дмитрий Соколов : «Нам кажется, что автором нового слогана стал знаметый маркетолог и дизайнер Артемий Лебедев. На разработку, как полагается, было потрачено около 23 млн долларов, были проведены монументальные исследования. А также сам маэстро ездил к шаолиньским мудрецам, чтобы постичь тайны мироздания», - пошутил музыкант.

Стартующие 23 июля в Токио ХХХII Олимпийские игры пройдет по другим девизом. Вместо существующего с 1894 года "Быстрее! Выше! Сильнее!" теперь нужно жить и соревноваться под другим: "Быстрее! Выше! Сильнее! Вместе!"

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.