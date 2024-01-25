МХАТ имени Горького представил премьеру спектакля «Над Не»
В Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького показали премьеру спектакля «Над Не» - нового прочтения пьесы Максима Горького, сообщает ТАСС.
Постановка режиссера Галины Полищук рассказывает о людях, неспособных жить в обществе. Они попадают в клинику, где врачи помогают им социализироваться. За пациентами ведется постоянное видеонаблюдение.
Роли в спектакле сыграли Александр и Екатерина Стриженовы, Алиса Гребенщикова, Павел Афонькин и другие.
Режиссер Галина Полищук отметила, что пьеса Горького актуализирована для современного зрителя. При этом смысл произведения писателя сохранен.
По данным Telegram-канала Mash, народный артист России Андрей Леонов сломал палец во время репетиции в театре «Ленком», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак: Цены на АЗС держатся
- В США призвали Украину начать платить за себя
- Суд в Москве арестовал счета экс-замминистра энергетики на 42 млн рублей
- Начиненный взрывчаткой беспилотник атаковал базу США на западе Ирака
- Российский хоккеист Венедикт Осипов умер в возрасте 17 лет
- МХАТ имени Горького представил премьеру спектакля «Над Не»
- Госдеп отверг причастность США к катастрофе Ил-76
- Под обстрел ВСУ попал курский поселок Теткино
- Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
- Вышел трейлер фильма «Дом у дороги» с Конором Макгрегором
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru