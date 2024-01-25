МХАТ имени Горького представил премьеру спектакля «Над Не»

Постановка режиссера Галины Полищук рассказывает о людях, неспособных жить в обществе. Они попадают в клинику, где врачи помогают им социализироваться. За пациентами ведется постоянное видеонаблюдение.

Роли в спектакле сыграли Александр и Екатерина Стриженовы, Алиса Гребенщикова, Павел Афонькин и другие.

Режиссер Галина Полищук отметила, что пьеса Горького актуализирована для современного зрителя. При этом смысл произведения писателя сохранен.

По данным Telegram-канала Mash, народный артист России Андрей Леонов сломал палец во время репетиции в театре «Ленком», передает «Радиоточка НСН».

