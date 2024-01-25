МХАТ имени Горького представил премьеру спектакля «Над Не»

В Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького показали премьеру спектакля «Над Не» - нового прочтения пьесы Максима Горького, сообщает ТАСС.

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Постановка режиссера Галины Полищук рассказывает о людях, неспособных жить в обществе. Они попадают в клинику, где врачи помогают им социализироваться. За пациентами ведется постоянное видеонаблюдение.

Роли в спектакле сыграли Александр и Екатерина Стриженовы, Алиса Гребенщикова, Павел Афонькин и другие.

Режиссер Галина Полищук отметила, что пьеса Горького актуализирована для современного зрителя. При этом смысл произведения писателя сохранен.

По данным Telegram-канала Mash, народный артист России Андрей Леонов сломал палец во время репетиции в театре «Ленком», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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