Международный музыкальный фестиваль Дениса Мацуева открылся в Иркутске

Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале», художественным руководителем которого выступает пианист-виртуоз Денис Мацуев, открылся в Иркутске. Культурный форум проводится уже в 19 раз, он собрал более 500 музыкантов, сообщили в областном правительстве.

Среди участников – звездные исполнители классической музыки, молодые таланты, победители и призеры международных музыкальных конкурсов. Программа фестиваля насчитывает свыше 20 концертных выступлений.

Откроет музыкальную часть «Звезд на Байкале» сам Денис Мацуев вместе с оперной певицей, народной артисткой России Хиблой Герзмавой. Они выйдут на сцену вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан (дирижер Александр Сладковский). Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в зале ожидается полный аншлаг – билеты были распроданы заблаговременно.

Идея проведения фестиваля в Приангарье принадлежит самому Денису Мацуеву – он родился в Иркутске 11 июня 1975 года в семье музыкантов. Учредителями проекта выступили правительство и Минкультуры региона, а также Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского.

