Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» открылся в Москве
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» открылся 1 апреля в Москве на базе киноконцертного комплекса «Синема Парк Мосфильм» на территории киноконцерна «Мосфильм». Мероприятие объединило 1200 представителей киноиндустрии из России, СНГ и некоторых других стран.
В трехдневной программе заявлены презентации и показы фильмов ведущих кинопрокатных компаний России и СНГ, рынок проектов #Поиск, выставка и деловая программа. Презентации контента и показы фильмов проведут около 20 ведущих дистрибьюторов. Кроме того, дистрибьютор и бренд «Мульт в кино» отметят в рамках форума своё десятилетие.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», экспонентами форума стали ведущие интеграторы и поставщики услуг для кинопоказа, агрегаторы билетных систем и сервисов. Сам киноконцерн «Мосфильм» представит масштабную экспозицию.
Участники, в частности, обсудят, как в нынешних условиях привлечь зрителей в кинотеатры, нарастить частотность киноходящей аудитории, программы лояльности, актуальные и перспективные практики и каналы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» открылся в Москве
- Швейцария сняла санкции с трех связанных с Россией объектов недвижимости
- СМИ: Актер Калюжный получил отсрочку от службы в армии до мая
- Космонавт Вагнер пошутил с МКС над «плоскоземельщиками»
- Более 200 тонн нефтепродуктов собрали у берегов Анапы и Темрюкского района
- Компания Никиты Михалкова увеличила прибыль почти на 20 млн рублей
- SpaceX запустила первую в истории пилотируемую миссию над полюсами Земли
- ФАС оштрафовала Т-банк из-за рекламы о продаже зимних шин в приложении
- Лидер Финляндии призвал страну морально готовиться к восстановлению отношений с Россией
- Онлайн-бронирование мест для пикников в парках запустили в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru