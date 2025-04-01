Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» открылся в Москве

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» открылся 1 апреля в Москве на базе киноконцертного комплекса «Синема Парк Мосфильм» на территории киноконцерна «Мосфильм». Мероприятие объединило 1200 представителей киноиндустрии из России, СНГ и некоторых других стран.

В трехдневной программе заявлены презентации и показы фильмов ведущих кинопрокатных компаний России и СНГ, рынок проектов #Поиск, выставка и деловая программа. Презентации контента и показы фильмов проведут около 20 ведущих дистрибьюторов. Кроме того, дистрибьютор и бренд «Мульт в кино» отметят в рамках форума своё десятилетие.

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Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», экспонентами форума стали ведущие интеграторы и поставщики услуг для кинопоказа, агрегаторы билетных систем и сервисов. Сам киноконцерн «Мосфильм» представит масштабную экспозицию.

Участники, в частности, обсудят, как в нынешних условиях привлечь зрителей в кинотеатры, нарастить частотность киноходящей аудитории, программы лояльности, актуальные и перспективные практики и каналы.

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Фото: filmmarket.pro
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