Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» открылся в Москве

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» открылся 1 апреля в Москве на базе киноконцертного комплекса «Синема Парк Мосфильм» на территории киноконцерна «Мосфильм». Мероприятие объединило 1200 представителей киноиндустрии из России, СНГ и некоторых других стран.

В трехдневной программе заявлены презентации и показы фильмов ведущих кинопрокатных компаний России и СНГ, рынок проектов #Поиск, выставка и деловая программа. Презентации контента и показы фильмов проведут около 20 ведущих дистрибьюторов. Кроме того, дистрибьютор и бренд «Мульт в кино» отметят в рамках форума своё десятилетие.