Международный фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде
Международный фестиваль медиаискусства Intervals в этом году пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает Forbes.
Он стартует 27 апреля и охватит более 10 локаций по всему городу. В том числе, будет задействовано историческое здание нижегородской ярмарки, а также район Стрелки.
Мероприятия в рамках основной программы фестиваля продлятся до 1 мая, кроме этого нижегородцы и гости города смогут стать участниками аудиовизуальных перформансов, концертов и образовательных мероприятий.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в апреле пройдет V театральный фестиваль LOFT, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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