Международный фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде

Он стартует 27 апреля и охватит более 10 локаций по всему городу. В том числе, будет задействовано историческое здание нижегородской ярмарки, а также район Стрелки.

Мероприятия в рамках основной программы фестиваля продлятся до 1 мая, кроме этого нижегородцы и гости города смогут стать участниками аудиовизуальных перформансов, концертов и образовательных мероприятий.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в апреле пройдет V театральный фестиваль LOFT, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

