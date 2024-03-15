Международный фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде

Международный фестиваль медиаискусства Intervals в этом году пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает Forbes.

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Он стартует 27 апреля и охватит более 10 локаций по всему городу. В том числе, будет задействовано историческое здание нижегородской ярмарки, а также район Стрелки.

Мероприятия в рамках основной программы фестиваля продлятся до 1 мая, кроме этого нижегородцы и гости города смогут стать участниками аудиовизуальных перформансов, концертов и образовательных мероприятий.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в апреле пройдет V театральный фестиваль LOFT, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:МедиаИскусствоФестивальНижний Новгород

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