Объявлены победители Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль»

Организаторы отмечают широкую географию участников нынешнего фестиваля. На него, в частности, съехались представители российских городов, а также Казахстана, Армении, передает ТАСС. Лауреатом второй премии стала актриса Рим Ванус из Королевства Бахрейн за спектакль-молитву «Бытие».

Актёр Олег Рязанцев получил специальный приз «За высочайшее актерское мастерство в работе с современной пьесой». Таким образом жюри отметило его работу «Друг мой». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Монокль» организует раз в два года театр-фестиваль «Балтийский дом».

