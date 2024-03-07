Объявлены победители Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль»

Гран-при XIV Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль» присуждён актрисе Театра имени Ленсовета Лауре Пицхелаури за постановку «В лучах» режиссера Анджея Бубеня. Этот спектакль одного актёра посвящён драматической судьбе Марии Склодовской-Кюри - первой женщины, удостоенной Нобелевской премии, причём, дважды (по физике и по химии) – также впервые в истории награждений.

Первое место присуждено актрисе Ереванского русского драматического театра имени Константина Станиславского Лиле Мукучян. Она представила моноспектакль «Балерина/Варечка».

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Организаторы отмечают широкую географию участников нынешнего фестиваля. На него, в частности, съехались представители российских городов, а также Казахстана, Армении, передает ТАСС. Лауреатом второй премии стала актриса Рим Ванус из Королевства Бахрейн за спектакль-молитву «Бытие».

Актёр Олег Рязанцев получил специальный приз «За высочайшее актерское мастерство в работе с современной пьесой». Таким образом жюри отметило его работу «Друг мой». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Монокль» организует раз в два года театр-фестиваль «Балтийский дом».

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Фото: vk.com/monocle_baltdom
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