Международный фестиваль антифашистской песни пройдёт в Самарской области

Фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю» будет организован в начале мая в Самарской области. Мероприятие анонсировал губернатор региона Дмитрий Азаров в ходе выступления на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Глава области также рассказал, что в июне предполагается провести музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В 2023 году Международный фестиваль антифашистской песни проводился в шести городах Самарской области. Среди гостей были актер Стивен Сигал, музыканты и исполнители Сергей Войтенко и Денис Майданов, группа LiberАrte из Никарагуа.

Стивен Сигал исполнит блюз на фестивале «Гитары в строю!»

Фестиваль прошёл в преддверии Дня Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Среди других культурных мероприятий, которые будут проведены на самарской земле, Азаров назвал фестиваль авторской музыки «СамФест», фестиваль набережных, традиционный слёт бардов - Грушинский фестиваль.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Самарская область также пригласит гостей на фестиваль Шостаковича, а в конце года будет организован фестиваль музыкальных театров.

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Фото: vk.com/samara_gvs
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