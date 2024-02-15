Международный фестиваль антифашистской песни пройдёт в Самарской области

Фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю» будет организован в начале мая в Самарской области. Мероприятие анонсировал губернатор региона Дмитрий Азаров в ходе выступления на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Глава области также рассказал, что в июне предполагается провести музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В 2023 году Международный фестиваль антифашистской песни проводился в шести городах Самарской области. Среди гостей были актер Стивен Сигал, музыканты и исполнители Сергей Войтенко и Денис Майданов, группа LiberАrte из Никарагуа.