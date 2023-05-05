Стивен Сигал исполнит блюз на фестивале «Гитары в строю!»

В Самарской области продолжает свою работу I Международный фестиваль «Гитары в строю!». Среди участников музыканты из России, Франции, Великобритании, Италии, Испании и других стран.

В рамках фестиваля уже состоялось девять концертов, объединенные темой любви к Родине и протестом против фашизма, а также мотопробег по улицам Самары, развлекательные активности фестивального городка, круглые столы, серия открытых тематических выставок и кинопоказов.

Кульминацией фестиваля станет гала-концерт на площади Куйбышева в Самаре, который пройдет 6 мая. В день закрытия фестиваля для гостей выступит американский актер и режиссер Стивен Сигал. Звездный участник антифашисткой акции исполнит мировые хиты блюза и авторские композиции.

Напомним, масштабная 6-дневная акция организована при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона.