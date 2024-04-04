«Между Михалковым и Тарантино»: Режиссер о стилистике «Золота Умальты»

По словам режиссера, композитором картины выступил лидер коллектива «Странные игры» Виктор Сологуб. Также в записи саундтреков приняли участия группы «Крематорий» и «Сегодня ночью». Как добавил Богатырев, он не ждет от проекта большого коммерческого успеха, полагая, что новый фильм больше откликнется подготовленному зрителю.

«Думаю, фильм не войдет в число «миллиардеров». Во-первых, он не для детей. Во-вторых, в нем сложные темы. Не только приключение и боевик, есть моменты, где нужно подумать. Это не для массового зрителя. Я бы хотел, чтобы фильм собрал огромную кассу, но он вряд ли соберет. Тарантино ведь у нас в прокате не собирал миллиард», - подытожил он.

В апреле на российские экраны также выйдет фантастическая история «Сто лет тому вперед» по одноименной повести Кира Булычева, напоминает «Радиоточка НСН».

