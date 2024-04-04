«Между Михалковым и Тарантино»: Режиссер о стилистике «Золота Умальты»
Андрей Богатырев заявил НСН, что не ждет от своего нового проекта миллиардных сборов, однако предрекает, что кино понравится вдумчивому зрителю.
Фильм «Золото Умальты» продолжает традиции «Неуловимых мстителей», при этом стилистически приближен к творчеству Квентина Тарантино. Об этом в интервью НСН рассказал режиссер проекта Андрей Богатырев.
В российский прокат картина «Золото Умальты» выходит 4 апреля. Приключенческий фильм рассказывает историю одного ограбления, которое произошло в Хабаровском крае в канун революции 1917 года. По словам Богатырева, автором идеи выступил губернатор региона Михаил Дегтярев.
«У него появилась идея, Дегтярев рассказал о ней писательнице Ольге Кузьминой. Она написала сценарий, уже потом меня пригласили. Я подумал, что это может быть стилистическое продолжение «Красного призрака», мне понравился сценарий. В каком-то смысле мы продолжаем стилистику советского красного вестерна, но у нас фильм другой. Ближе к Серджо Леоне или Квентину Тарантино, что-то между Михалковым и Тарантино», - рассказал он.
По словам режиссера, композитором картины выступил лидер коллектива «Странные игры» Виктор Сологуб. Также в записи саундтреков приняли участия группы «Крематорий» и «Сегодня ночью». Как добавил Богатырев, он не ждет от проекта большого коммерческого успеха, полагая, что новый фильм больше откликнется подготовленному зрителю.
«Думаю, фильм не войдет в число «миллиардеров». Во-первых, он не для детей. Во-вторых, в нем сложные темы. Не только приключение и боевик, есть моменты, где нужно подумать. Это не для массового зрителя. Я бы хотел, чтобы фильм собрал огромную кассу, но он вряд ли соберет. Тарантино ведь у нас в прокате не собирал миллиард», - подытожил он.
В апреле на российские экраны также выйдет фантастическая история «Сто лет тому вперед» по одноименной повести Кира Булычева, напоминает «Радиоточка НСН».
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