Мэр Уфы нашел отголоски своего детства в «Слове пацана»

«Вот в то время было некомфортно жить. Помню, подбежит шайка, спросит: «Деньги есть?», и всё», - заявил он на пресс-конференции.

По словам Мавлиева, в сериале Жоры Крыжовникова нет романтизации, у всех участников описанных событий все закончилось плохо. Он также добавил, что сегодня обстановка в обществе куда более спокойная.

Ранее нашумевший сериал поддержал спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он предположил, что задача создателей фильма заключалась в том, чтобы показанные в сериале события не повторились. Глава Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь сообщил о том, что проект дискредитирует Казань, передает «Радиоточка НСН».



