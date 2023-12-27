Мэр Уфы нашел отголоски своего детства в «Слове пацана»
Сериал «Слово пацана» точно передает атмосферу 90-х, предположил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, общаясь с журналистами, сообщает UFA1.RU.
«Вот в то время было некомфортно жить. Помню, подбежит шайка, спросит: «Деньги есть?», и всё», - заявил он на пресс-конференции.
По словам Мавлиева, в сериале Жоры Крыжовникова нет романтизации, у всех участников описанных событий все закончилось плохо. Он также добавил, что сегодня обстановка в обществе куда более спокойная.
Ранее нашумевший сериал поддержал спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он предположил, что задача создателей фильма заключалась в том, чтобы показанные в сериале события не повторились. Глава Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь сообщил о том, что проект дискредитирует Казань, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru