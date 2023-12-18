Глава Госсовета Татарстана выступил в защиту сериала «Слово пацана»

Политик отметил, что вокруг картины идет много споров. По его словам, задача создателей фильма заключалась в том, чтобы показанные в сериале события не повторились.

В начале декабря глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал сериал. Он полагает, что картина романтизирует криминал и провоцирует возрождение организованных преступных группировок.

По данным социологического агентства «Вебер», девять из десяти россиян выступили против запрета сериала «Слово пацана», передает «Радиоточка НСН».

