Глава Госсовета Татарстана выступил в защиту сериала «Слово пацана»
Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поддержал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», пишет «Коммерсант Казань».
Политик отметил, что вокруг картины идет много споров. По его словам, задача создателей фильма заключалась в том, чтобы показанные в сериале события не повторились.
В начале декабря глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал сериал. Он полагает, что картина романтизирует криминал и провоцирует возрождение организованных преступных группировок.
По данным социологического агентства «Вебер», девять из десяти россиян выступили против запрета сериала «Слово пацана», передает «Радиоточка НСН».
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