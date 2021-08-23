Меньшиков со скандалом ушел с поста директора театра Ермоловой
Актер, художественный руководитель московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков сложил полномочия директора театра накануне массовых сокращений артистов. Об этом сообщает StarHit.
По данным СМИ, 60-летний Меньшиков мог покинуть должность из-за проблем со здоровьем.
Пост директора театра имени Ермоловой занял Сергей Кузоятов. Новый руководитель подчеркнул, что Меньшиков «пытался до последнего отстаивать своих актеров», а увольнения касались только артистов, долгое время не выходивших на сцену, отмечают Известия.
Увольнения в театре Ермоловой начались в июле из-за пандемии. Однако в театре подчеркивали, что действия руководства «находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации.
В минувшие выходные уволенные из театра артисты пожаловались на Меньшикова президенту РФ Владимиру Путину. В обращении отмечается, что худрук не соответствует занимаемой должности и хочет уволить «неугодных» под предлогом оптимизации в условиях пандемии. Актеры театра считают, что Меньшиков не давал работать многим из них, при этом выплачивая огромные гонорары приглашенным звездам, отмечает РИА ФАН.
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