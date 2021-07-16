«Из трупов складывают трафик»: Шнуров написал стихотворение про Мамонова и МакSим

Шнуров пишет, что смерть легендарного Мамонова стала мощным инфоповодом, и блогерам «есть писать о ком»: по мнению музыканта, они «как вороньё на труп летят».

«Забыли. Люди жаждут новостей.

Все ждут, когда уже умрёт Максим,

Чтоб некрологи стряпать всех мастей.

И собирать просмотры с ними лайки.

Из трупов складывают потихоньку трафик:

Как они жили и другие байки».

Музыкант добавил, что «мог бы тоже поскорбеть, но нафиг».

Подписчики Шнурова осудили эпатажного рокера, подчеркнув, что этим стихотворением он так же поднимает просмотры и набирает лайки.

Напомним, Петр Мамонов скончался накануне в больнице из-за осложнений коронавируса.

Певица МакSим (Марина Максимова) ранее была госпитализирована с пневмонией, сильным поражением лёгких и низким уровнем насыщения кислорода в крови. Исполнительница находится в тяжелом состоянии.



