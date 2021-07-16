«Из трупов складывают трафик»: Шнуров написал стихотворение про Мамонова и МакSим
Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о смерти актера и рок-музыканта Петра Мамонова, упомянув других звезд шоу-бизнеса. Произведение лидера группы «Ленинград» опубликовано в его Instagram.
Шнуров пишет, что смерть легендарного Мамонова стала мощным инфоповодом, и блогерам «есть писать о ком»: по мнению музыканта, они «как вороньё на труп летят».
«Забыли. Люди жаждут новостей.
Все ждут, когда уже умрёт Максим,
Чтоб некрологи стряпать всех мастей.
И собирать просмотры с ними лайки.
Из трупов складывают потихоньку трафик:
Как они жили и другие байки».
Музыкант добавил, что «мог бы тоже поскорбеть, но нафиг».
Подписчики Шнурова осудили эпатажного рокера, подчеркнув, что этим стихотворением он так же поднимает просмотры и набирает лайки.
Напомним, Петр Мамонов скончался накануне в больнице из-за осложнений коронавируса.
Певица МакSим (Марина Максимова) ранее была госпитализирована с пневмонией, сильным поражением лёгких и низким уровнем насыщения кислорода в крови. Исполнительница находится в тяжелом состоянии.
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