«Менеджер и экспериментатор»: Ректор ГИТИСа оценил вклад Урина в историю Большого театра

Ранее Урин обратился к коллективу с прощальным словом и рассказал, что 30 ноября был его последний рабочий день. Соответствующее видео разместил в своем Telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым генеральным директором Большого театра советского и российского дирижера, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, Народного артиста России Валерия Гергиева.

Заславский высоко оценил вклад Урина в историю Большого театра и сравнил его с предшественником Анатолием Иксановым.

«Большой театр — достаточно консервативная структура, в которой важно сохранить труппу, традиции. Миссия Большого театра (увы, сегодня чуть-чуть потерянная) была сформирована при Иксанове. Она заключается в том, чтобы быть лидером во всем, что касается исполнения русского репертуара, традиций русского классического балета и одновременно быть открытым всему новому. Если историческое значение руководства Иксанова Большим театром состояло в том, чтобы провести без потери коллектива реставрацию и капремонт, приспособиться к современным требованиям, то для Урина было очень важно развитие репертуара, привлечение в Большой театр молодых режиссеров, новых режиссерских имен. При этом и для Иксанова, и для Урина, безусловно, было важно включение Большого театра в международную программу сотрудничества, выпуска премьер и совместной продукции», — сказал Заславский.

Собеседник НСН отметил, что при Урине Большой театр стал полноправным участником международного музыкально-оперного процесса.

«Причем премьера некоторых спектаклей проходила на сцене Большого театра, а не на площадках театров-партнеров, среди которых, кстати, были ведущие театры мира — “Метрополитен-опера”, “Английская национальная опера”. Деятельность и Иксанова, и Урина была довольно экспериментальной (достаточно вспомнить “Дети Розенталя” Десятникова, балеты Посохова). И, естественно, Урин, будучи очень авторитетным менеджером, зарабатывал не только положительные очки, но и черные шары тоже. Однако эксперимент без права на ошибку невозможен», — добавил ректор ГИТИСа.

В заключение Заславский заявил, что Урина нельзя было назвать художественным руководителем Большого театра.

«Ни в одном театре, которым руководил Урин, он не стремился стать художественным руководителем. Он генеральный директор. И с этой точки зрения он менеджер», — подытожил он.

Ранее театральный критик Ольга Галахова заявила, что дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, которому прочат должность худрука и в Большом, — волевой руководитель, который не признает авторитетов в труппе, и свою состоятельность он подтвердил в Мариинке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

