Мемуары Лайзы Миннелли превратят в сериал

Уточняется, что мемуары обладательницы наград «Оскар» и «Грэмми» в 2026 году выпустит издательство Grand Central Publishing. На книгой актриса работает вместе со своим давним другом и соавтором Майклом Файнстайном.

По словам Минелли, она расскажет читателям не только о своей карьере в шоу-бизнесе, но и о проблемах, преследовавших её из-за употребления психоактивных веществ.

«История Лайзы — одна из самых необычных, вдохновляющих и незабываемых в шоу-бизнесе. Для меня большая честь иметь возможность перенести её невероятную жизнь на экран», - заявил руководитель проекта и бывший агент Миннелли Сэм Хаскелл.

Ранее американская певица и актриса Шер анонсировала выпуск мемуаров, в которых пообещала рассказать интимные подробности своей жизни и карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

