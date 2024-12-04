Мемуары Лайзы Миннелли превратят в сериал
Мемуары американской актрисы и певицы Лайзы Миннелли станут основой для нового сериала. Как сообщает Variety, экранизацией займётся сервис Warner Bros. TV.
Уточняется, что мемуары обладательницы наград «Оскар» и «Грэмми» в 2026 году выпустит издательство Grand Central Publishing. На книгой актриса работает вместе со своим давним другом и соавтором Майклом Файнстайном.
По словам Минелли, она расскажет читателям не только о своей карьере в шоу-бизнесе, но и о проблемах, преследовавших её из-за употребления психоактивных веществ.
«История Лайзы — одна из самых необычных, вдохновляющих и незабываемых в шоу-бизнесе. Для меня большая честь иметь возможность перенести её невероятную жизнь на экран», - заявил руководитель проекта и бывший агент Миннелли Сэм Хаскелл.
Ранее американская певица и актриса Шер анонсировала выпуск мемуаров, в которых пообещала рассказать интимные подробности своей жизни и карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru