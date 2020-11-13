В Москве откроют мемориальную доску в честь актера Этуша

В память об артисте Владимире Этуше в Москве откроют мемориальную доску в Гранатном переулке. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, по этому адресу советский и российский актер театра и кино прожил 41 год. Средства на установление мемориала выделило правительство Москвы.

Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что Этуш работал в театре до конца жизни. По его словам, Владимир Абрамович Этуш имеет "полное право" на увековечивание памяти.

Торжественное открытие памятной доски планируется провести в 14:00 13 ноября. Как отмечает МИР24, портрет Этуша выполнен скульптором Филиппом Трушиным. Вдова Этуша Елена оценила работу скульптора и отметила, что тот "ответственно" отнесся к делу.

