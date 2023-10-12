Мельман нашел, за что раскритиковать актеров Машкова и Хабенского

Телекритик Александр Мельман в эфире НСН признался, что при всех талантах Владимира Машкова и Константина Хабенского не воспринимает актеров из-за их гражданской позиции.

Журналист и телевизионный обозреватель Александр Мельман в разговоре с НСН признал актерские таланты Константина Хабенского и Владимира Машкова, но признался, что не воспринимает их за политические взгляды.

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Россияне признали Константина Хабенского лучшим актером, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Актрисой года, по версии граждан страны, стала Юлия Пересильд, а лучшим отечественным фильмом признан «Чебурашка». Также в «народный топ» попали Сергей Безруков и Владимир Машков. Предпочтение каждому из них отдали 11% опрошенных.

«Машков – хороший актер, но из-за его политических взглядов я не воспринимаю. Хабенский туда же… В данном случае это, наверное, не совсем правильно, но Хабенский уволил Дмитрия Назарова. Так он тоже очень хороший актер. Я не спорю. Пересильд снялась в громком космическом фильме, все понятно. Все трое – на слуху. Но у меня специфическое отношение к двум из трех товарищей, поэтому ничего с собой поделать не могу. Особенно к Машкову», - сказал Мельман.

Ранее в сентябре Владимир Машков выразил готовность стать доверенным лицом Путина на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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