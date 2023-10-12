Мельман нашел, за что раскритиковать актеров Машкова и Хабенского
Телекритик Александр Мельман в эфире НСН признался, что при всех талантах Владимира Машкова и Константина Хабенского не воспринимает актеров из-за их гражданской позиции.
Журналист и телевизионный обозреватель Александр Мельман в разговоре с НСН признал актерские таланты Константина Хабенского и Владимира Машкова, но признался, что не воспринимает их за политические взгляды.
Россияне признали Константина Хабенского лучшим актером, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Актрисой года, по версии граждан страны, стала Юлия Пересильд, а лучшим отечественным фильмом признан «Чебурашка». Также в «народный топ» попали Сергей Безруков и Владимир Машков. Предпочтение каждому из них отдали 11% опрошенных.
«Машков – хороший актер, но из-за его политических взглядов я не воспринимаю. Хабенский туда же… В данном случае это, наверное, не совсем правильно, но Хабенский уволил Дмитрия Назарова. Так он тоже очень хороший актер. Я не спорю. Пересильд снялась в громком космическом фильме, все понятно. Все трое – на слуху. Но у меня специфическое отношение к двум из трех товарищей, поэтому ничего с собой поделать не могу. Особенно к Машкову», - сказал Мельман.
Ранее в сентябре Владимир Машков выразил готовность стать доверенным лицом Путина на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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