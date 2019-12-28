Меладзе упрекнул Шнурова за уход участницы из шоу «Голос»

Продюсер и наставник шоу «Голос» на «Первом канале» Константин Меладзе раскритиковал коллегу Сергея Шнурова из группировки «Ленинград» в эфире программы.

Меладзе заявил, что Шнуров не сумел раскрыть потенциал своей воспитанницы Рагды Ханиевой.

«Сергей ключика к ней так и не нашел, и поет она не совсем то, что хочет. Все как-то размыто. У меня такое впечатление, что она поет из-под палки — не то, что хочет», - сказал Меладзе.