Меладзе упрекнул Шнурова за уход участницы из шоу «Голос»
Продюсер и наставник шоу «Голос» на «Первом канале» Константин Меладзе раскритиковал коллегу Сергея Шнурова из группировки «Ленинград» в эфире программы.
Меладзе заявил, что Шнуров не сумел раскрыть потенциал своей воспитанницы Рагды Ханиевой.
«Сергей ключика к ней так и не нашел, и поет она не совсем то, что хочет. Все как-то размыто. У меня такое впечатление, что она поет из-под палки — не то, что хочет», - сказал Меладзе.
Шнуров ответил коллеге, заявив, что получил от выступления Рагды, что хотел, чем остался доволен.
«Что я хотел, то и получил», — заявил фронтмен группировки «Ленинград».
Несмотря на удовлетворение наставника выступлением исполнительницы, Рагда Ханиева покинула проект, уступив место в финале другому воспитаннику Шнурова - Антону Токареву.
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