Мэл Гибсон вернется в «Смертельном оружии 5»
Мэл Гибсон станет режиссером и исполнителем главной роли в фильме «Смертельное оружие 5». Съемки картины начнутся в 2022 году. Об этом сообщает издание Sun со ссылкой на пресс-конференцию Гибсона в Лондоне.
65-летний Гибсон снова сыграет детектива Мартина Риггса. По слухам, к нему присоединится и другой исполнитель главной роли его напарника, детектива Роджера Мерта, 75-летний Дэнни Гловер.
Первый фильм «Смертельное оружие» вышел в 1987 году и был удостоен премии «Оскар».
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