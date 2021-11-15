Мэл Гибсон вернется в «Смертельном оружии 5»

Мэл Гибсон станет режиссером и исполнителем главной роли в фильме «Смертельное оружие 5». Съемки картины начнутся в 2022 году. Об этом сообщает издание Sun со ссылкой на пресс-конференцию Гибсона в Лондоне.

65-летний Гибсон снова сыграет детектива Мартина Риггса. По слухам, к нему присоединится и другой исполнитель главной роли его напарника, детектива Роджера Мерта, 75-летний Дэнни Гловер.

Первый фильм «Смертельное оружие» вышел в 1987 году и был удостоен премии «Оскар».

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Фото: Instagram/Mel Gibson
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