Актер Иэн Маккеллен допустил возвращение к роли Гэндальфа

По словам артиста, пока предложений о съемках ему не поступало. При этом 85-летний актер пошутил, что с радостью вернется на съемочную площадку, если получит сценарий до своей смерти.

Режиссер Питер Джексон ранее сообщил, что новая картина по вселенной «Властелина колец» расскажет предысторию Голлума. Премьера запланирована на 2026 год.

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» выйдет на экраны в августе 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

